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В «ДНР» активно затапливаются шахты
24.10.2017 21:15
Тука считает, что восстановить работу шахт невозможно. На временно оккупированных территориях Донецкой области затоплено уже 18 шахт, на которых ранее добывался антрацитовый уголь. Такую информацию озвучил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает Интерфакс-Украина.
"На Донетчине уже 18 шахт затоплено, еще 12 – в стадии затопления. Все они занимались добычей угля антрацитовой группы, то есть восстановить их работу невозможно, поскольку инвестировать придется больше, чем потом получать выгоду с этих шахт", – сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.
Тука также призвал не спекулировать на вопросе отделения Донбасса из-за высоких затрат на его реинтеграцию.
Теги: Донбасс, Антрацит, шахта, уголь, затопление, ДНР
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