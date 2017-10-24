Вместо денег горняки шахты «Засядько» получат продуктовые наборы

24.10.2017 11:37

«ДНР» объявила о выдаче продуктовых наборов 60 сотрудникам шахты имени Засядько в Донецке.

«В понедельник, 23 октября, сотрудникам шахты имени Засядько будут выданы продуктовые наборы от Специального штаба по контролю над предприятиями украинской юрисдикции, перешедшими под внешнее управление», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на мероприятии будут присутствовать депутат «Народного Совета ДНР» и представители движения «Донецкая республика», лидером которого является глава «ДНР» Александр Захарченко.

Шахта имени Засядько принадлежит принадлежит депутату Верховной Рады Ефиму Звягильскому. Предприятие было захвачено «ДНР» в марте 2017 года. По информации «Новостей Донбасса, на шахте была задолженность по зарплатам перед работниками за январь-февраль.

В конце августа «министр угля и энергетики ДНР» Эдуард Голенко заявил, что задолженность за январь удалось погасить.

Источник Восстановление Донбасса.