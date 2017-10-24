За сутки боевики 22 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен

24.10.2017 08:31

В районе проведения АТО В конце прошых суток обстановка оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Как сообщает Штаб АТО после 18 часов боевики продолжали обстрелы позиций сил АТО во всех направлениях с использованием пехотного вооружения.

Так, на Донецком направлении, вечером российско-оккупационные группировки по различным видам гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по нашим опорным пунктах неподалеку Зайцево, Авдеевки, Каменки, Луганского и Верхнеторецкого. Также в конце суток под пулеметным огнем оказались защитники Майорска и шахты Бутовка.

Из этого же оружия, на Приморском направлении оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины у Крымского, Новоалександровки. А крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли в районе Новозвановки и Попасной.

На Мариупольском направлении, вечером под огонь вражеских гранатометов попали укрепления сил АТО неподалеку Марьинки и Старогнатовки.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Украинские воины 15 раз жестко отвечали врагу с вооружения, не запрещенные мирными договоренностями.

В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранение.