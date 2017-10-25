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Архив - Донецкая область

Депутаты Мариуполя решили не выделять землю АТОвцам

25.10.2017 16:49
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Депутаты Мариуполя решили не выделять землю АТОвцам

Сегодня, 25 октября, во время заседания сессии депутаты Мариупольского совета проголосовали за исключение из повестки дня вопросов о выделении земельных участков участникам боевых действий на востоке Украины, сообщает lifedon.com.ua.

Решение депутатов вызвало возмущение у присутствующих в зале участников АТО.

- Площадь Мариуполя составляет всего 18 тысяч гектаров. Судя по количеству участников АТО, нам надо весь Приморский район отдать под участки. Из-за недостатка земли нужно создать рабочую группу и разработать механизм выдачи земли, - рассказал секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма.

Рабочая встреча состоится завтра, 26 октября, в 14:00 в ДК "Маркохим". На сегодня заявления на получение земельных участков в Мариуполе подали более 500 участников боевых действий.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, горсовет, земля, депутаты, АТО
 
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