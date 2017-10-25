ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ

25.10.2017 16:02

Тепловики задолжали оплату за электроэнергию миллионы. Жители Лимана, Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, Мирнограда, Покровска, Бахмура и ряда других городов Донецкой области могут остаться без тепла, сообщает zi.dn.ua

Все дело в том, что компании ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» и КП «Покровсктеплосеть» задолжали ДТЭК за использованную электроэнергию. За потребляемые энергоносители эти предприятия больше 140 миллионов гривен,

На сайте ДТЭК указано, что это долги за несколько лет, но «этом задолженность Донецктеплокоммунэнерго лишь за отопительный сезон 2016-2017 составляет 43,9 млн грн, а Покровстеплосети – 11,9 млн грн».

Для того, чтоб не сорвать отопительный сезон между ДТЭК и ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» и КП «Покровсктеплосеть» была достигнута договоренность, что на счета энергокомпании будут своевренно поступать деньги за текущее потребление электроэнергии. Все это было прописано в Протоколе, который составили после совещания по вопросам отключения объектов жилищно-коммунального хозяйства от электросетей.

Тем не менее, как сообщают на сайте ДТЭК, договоренности не выполняются: по состоянию на 24 октября сумма оплаты текущего потребления по Донецктеплокоммунэнерго составляет 60%, по Покровсктеплосеть – всего 7%.

Компания ДТЭК собирается предпринимать радикальные меры и отключать должников. О своих планах они уже поставили в известность Донецкую военно-гражданскую администрацию, местные городские и районные администрации, госэнергонадзор.