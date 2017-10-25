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“Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
С приходом “русского мира” на Донбасс многие вчерашние неудачники успешно построили карьеру, стремительно взлетев вверх в социальном лифте. Одним из “героев” непризнанной “ДНР” стал охранник супермаркета Михаил Толстых, известный как Гиви. Давать интервью с террористом, который недавно собирал деньги на парковке, не стеснялись не только сепаратисткие СМИ, но и даже кремлевские пропагандисты, передает “Диалог.UA”.
Гиви называли командиром “Сомали”, хотя на деле оказалось, что якобы его батальоном командовал российский кадровый военный. Об этом сообщил блогер Андрей Шор, обнародовав выписку из приказа командира войсковой части 08828 (батальон "Сомали") в г. Макеевка за 2016 год.
По его данным настоящим командиром “Сомали” был полковник ВС РФ Румилов. Пользователи соцсетей ответили на раскрытие очередного фейка “ДНР” порцией иронии: “Какой командир..бывший охранник в Брусничке..и на стоянке Колхозного рынка..быдло сранное” “Гиви даже на бумажках ничего не значащих командиром не записали)” “Да сколько его можно помнить ?! И так было понятно, что недалекий был”
Теги: Донбасс, Сомали, Российская Федерация, террорист, ДНР, батальон, Гиви
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