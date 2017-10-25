Мэра Мариуполя "двигают" в премьер-министры Украины. ВИДЕО

25.10.2017 19:54

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассматривается в качестве кандидатуры на должность премьер-министра Украины, пишет 0629.

Информация об этом уже появилась на странице одного из народных депутатов Украины, который готов поддержать кандидатуру Бойченко.

Также появилась информация, что исполнять обязанности мэра будет секретарь городского совета Степан Махсма.

Сам Степан Махсма информацию о своем возможном повышении называет фейком.

"Она ничем не подтверждена и даже никем не сказана", - заявил Махсма.

Что же касается возможной должности для Вадима Бойченко, то Махсма отметил, что будущее страны за органами местного самоуправления. Действующий премьер-министр Украины два срока был мэром Винницы.

"Управлять этой страной должны не популисты, а люди, у которых есть опыт работы в местном самоуправлении", - резюмировал Махсма.

Отметим, что Бойченко занимает кресло мэра менее 2 лет.