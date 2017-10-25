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Оккупационные "власти" ОРДО объяснили, что могут лишать переселенцев права на жилплощадь
Оккупационные "власти" ОРДО заявили, что могут лишать права на жилплощадь людей, которое в течение 6 месяцев не проживают на своей жилплощади. Особенности выселения граждан разъяснила на брифинге в подконтрольном боевикам Донецке представитель фейкового "верховного суда" "ДНР" Лилия Резникова. Сообщает ОстроВ со ссылкой на сепаратистские СМИ.
По словам Резниковой, можно признать утратившим такое право лицо, которое "в течение 6 месяцев без уважительных причин не проживает на этой жилплощади".
"Это касается квартир, которые находятся в государственной и коммунальной собственности. При этом при обращении в суд там обязательно при рассмотрении дела должны учесть и проверить, по уважительным причинам или нет лицо не проживает на этой жилплощади", - сказала она.
Что касается жилья, принадлежащего на праве личной собственности, то в данном случае предусматривается "сохранение за лицами временно отсутствующими права пользования жилым помещением в течение 1 года, если они там не проживали". "Если более 1 года, то можно ставить вопрос о признании их утратившими право на жилплощадь. И опять — суд учитывает причины, почему физическое лицо не проживает на этой жилплощади", — сказала Резникова.
Многие владельцы квартир и частных домов на подконтрольной боевикам части территории Донецкой области вынуждены были покинуть свое жилье из-за оккупации и боевых действий.
Теги: Донбасс, квартиры, суд, выселение, ДНР, ЛНР, боевики, переселенцы
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