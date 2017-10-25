“Понаехали сюда всякое, в натуре, отребье! Полезут в “ДНР” - обломаем роги, как сайгаку”, - Палестинец из Горловки угрожает США и ЕС. ВИДЕО

25.10.2017 11:01

Боевик “ДНР” с позывным "Палестинец", житель Горловки, заявил, что на Донбассе против “защитников русскоговорящих” воют американцы, немцы, афроамериканцы и прочие иностранцы. Наемник выступил против Украины в 2014 году. Впервые оружие в руки он взял в своем родном городе. Потом воевал под Мариуполем, после был переброшен на новую позицию, передает “Диалог.UA”.

По его словам, до войны был резчиком, сварщиком, занимался демонтажом. “Если бы бомбить не начали и всю канитель не сделали, тогда бы не пошел. А так! Мы терпилами не нанимались”, - ответил он на вопрос журналистки о мотивах участия в боевых действиях.

Палестинец признался, что, как и все, боится обстрелов. “Самый запоминающийся момент – когда мне чуть башку не отстрелили. Снайпер. Три раза. Один раз - по каске, один раз - по голове, один раз - возле. А что еще запоминать? Запомнить нечего…Пошел по полю, полполя прошел, потом прочитал, что там мины. Назад возвращаться не стал - пошел дальше”, - рассказал он.

На предложение записать обращение к мирным жителям США и Европы он начал сыпать оскорблениями: “Чтоб они петляли отсюда. А что я им могу сказать? Понаезжали сюда всякое, в натуре, отребье, каждой твари по паре. И америкосы, и немцы, и негры, и кого тут только нет. Весь сброд пособирался, кому жить надоело и щимятся сюда. Полезут - обломаем роги, как сайгаку”.