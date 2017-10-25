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Поседел в 21 год: волонтер рассказал о погибшем на Донбассе бойце АТО
Погибший на Донбассе боец АТО Юрий Колесник защищал Луганский аэропорт, попал в засаду под Веселой Горой и видел "коридор смерти" в Иловайске, поседев в 21 год. Об этом на своей странице в Facebook рассказал волонтер Ян Осока, передает apostrophe.ua.
"Я буду идти до конца. Я уже не могу остановиться, когда столько моих ребят полегло. Мне просто не позволяет совесть, и я сделаю все, что могу. Так он отвечал всем, кто уговаривал его бросить армию", - отметил он.
По словам волонтера, Колесник родился 22.03.1994 года в городе Дубровица Ровенской области. Окончил 9 классов школы, после чего поступил в местный лицей, в котором через 3 года получил специальность "каменщик-штукатур".
"А дальше сразу в его жизнь вошла армия, которой он отдал весь тот небольшой промежуток времени, который ему оставался в жизни. 15.10.2013 года подписал с ВСУ контракт. Сначала проходил службу в 80-й десантно-штурмовой бригаде, в составе которой и встретил войну", - отметил Осока.
Он уточнил, что в 2014 году боец получил контузию и проходил лечение в Одесском военном госпитале. Вскоре поступил в Военную академию в Одессе, но не закончил учебу, поскольку решил вернуться на передовую.
"Старший солдат, стрелок - зенитчик механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады. На некоторое время был отправлен на Яворивский полигон, где был инструктором по саперному делу", - добавил волонтер.
29.11.2015 года Колесник был награжден памятным нагрудным знаком Министерства обороны Украины "Защитнику Украины". Погиб 23 октября в Донецкой области в результате множественных осколочных поражений, полученных из-за подрыва на российской мине новейшего образца во время установки сигнальных заграждений для предотвращения прорыва вражеских ДРГ.
Теги: Донбасс, Донецкая область, волонтер, гибель, АТО, ВСУ, подрыв, боец
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