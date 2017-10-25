"Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"

25.10.2017 07:28

У главарей боевиков на Донбассе нет авторитета. Плотницкого и Захарченко одинаково не воспринимают как боевики, так и простые жители ОРДЛО, негативно относящиеся к "правителям-террористам". Плотницкого и Захарченко вызвали на ковер в Кремль, где Сурков им сказал: "Ты будешь главарем "ДНР", а ты – "ЛНР". Смешные и фейковые "выборы" на оккупированной части Донбасса ничего не решали, передает "Диалог.UA".

В интервью украинский журналист Роман Бочкала рассказал, что Плотницкий и Захарченко не имеют в "ЛНР" и "ДНР" ни мандата доверия, ни хоть какого-нибудь авторитета. "Они понимают, что в любой момент их могут отозвать, убить или осудить. В принципе, все это их и так ждет. Я вообще удивляюсь тем, кто соглашается идти на эти расстрельные должности", - говорит Бочкала.

Террористами на Донбассе движет, прежде всего, алчность, главари боевиков страшно тщеславны и амбициозны. Бочкала также подчеркивает, что "карьерный рост" террористов обрывается для них в самый неподходящий момент, как это было с тем же Моторолой. "Который раньше был заправщиком на АЗС. При всем уважении к этой профессии, но такой резкий карьерный скачок произошел. А потом в лифт - и все", - отметил Бочкала.