Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО

25.10.2017 20:44

Террорист "ДНР" с позывным "Туман" записал гневное видеообращение, в котором угрожает жителям Москвы и россиянам расправой за несправедливость, которую они проявили к нему вместо почтения после войны на Донбассе, сообщает dialog.ua.

Соответствующее видео сам наемник опубликовал в Сети.

"Туман" вернулся в Москву с войны и попытался устроиться на работу, однако юрист ошеломил его денежной суммой, которую он должен заплатить за возможность работать в Москве, – 300 000 рублей. Российский наемник возмущен тем, что в столице РФ к выходцам из "Л/ДНР" относятся точно также, как и к "укропам". "Туман" заявляет, что сражался за "русский мир" и спасал жизни российским офицерам, а теперь оказался здесь никому не нужен.

При этом наемник не скрывает, он готов "пере*башить москвичей" и расстаться со своей жизнью, угрожая россиянам, что не простит унижения со стороны "коррумпированной" Москвы.