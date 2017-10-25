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Сегодня в центре Донецка будет ограничено движение транспорта

25.10.2017 12:59
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Сегодня в центре Донецка будет ограничено движение транспорта

Об этом сообщает так называемое "УГАИ МВД ДНР", передает 62.ua.

«Движение всех видов транспортных средств будет ограничено по ул. Артема на участке от пр. 25-летия РККА до пр. Б. Хмельницкого с 13:00 до 16:30».

Ограничение движения связано с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию "Дня Флага ДНР".



Теги: Донецк, Донбасс, праздник, транспорт, ограничение, ДНР, День Флага
 
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