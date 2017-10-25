Сегодня в центре Донецка будет ограничено движение транспорта

25.10.2017 12:59

Об этом сообщает так называемое "УГАИ МВД ДНР", передает 62.ua.

«Движение всех видов транспортных средств будет ограничено по ул. Артема на участке от пр. 25-летия РККА до пр. Б. Хмельницкого с 13:00 до 16:30».

Ограничение движения связано с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию "Дня Флага ДНР".