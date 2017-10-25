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Сегодня в Донецке перекроют центр города
25.10.2017 11:30
Сегодня, 25 октября, в центре Донецка будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает так называемое "УГАИ МВД ДНР", информирует Сайт города Донецка.
«Движение всех видов транспортных средств будет ограничено по ул. Артема на участке от пр. 25-летия РККА до пр. Б. Хмельницкого с 13:00 до 16:30».
Ограничение движения связано с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию "Дня Флага ДНР".
Теги: Донецк, Донбасс, движение, транспорт, ограничение
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