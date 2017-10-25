- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке10:21
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе09:59
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"09:41
- Солдаты АТО научились предсказывать огневую атаку на Широкино со стороны "ДНР". ВИДЕО09:19
- Донбасс становится одним из самых заминированных регионов в мире08:02
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"07:28
- В зоне АТО большие потери: четверо военных погибли, шестеро раненых21:56
- В «ДНР» активно затапливаются шахты21:15
- Переселенцы-медики смогут получить бесплатное жилье в Мариуполе20:34
- Бежавший из Донецка пропагандист Прилепин разразился новой околесицей: пропагандист уверяет, что Захарченко станет новым президентом Украины19:35
Солдаты АТО научились предсказывать огневую атаку на Широкино со стороны "ДНР". ВИДЕО
Чуть ли не каждый вечер боевики "ДНР" на мариупольском направлении применяют крупнокалиберные минометы и пулеметы. Пророссийским террористам без остановки подвозят на позиции новое вооружение и проводят разведку с помощью беспилотников. Про это информирует "Диалог.UA", со ссылкой на штаб Антитеррористической операции.
Вблизи Широкино боевики применяют днем стрелковое оружие, а с наступлением сумерек начинают бить по украинским опорных пунктах с крупнокалиберных минометов. Например, обстрел в вечер понедельника, 23 октября, продолжался в течение двух часов. Военные говорят: насчитали не менее 15 прилетов. Украинские армейцы научились предсказывать огневую атаку по внешним признакам.
Одна из них - ветровая станция, которая располагается на оккупированной территории Донецкой области. "Мы сменяли морпехов. Они нам сказали: когда ветряки стоят, не крутятся, значит - будет обстрел", - рассказывает военнослужащий ВСУ Сергей. О перемирии на этом участке фронта говорить и не приходится, уверяют украинские военнослужащие. К вражеским позициям здесь меньше километра.
Армейцы на слух угадывают военную технику, которой вооружаются пророссийские террористы. В то же время, враждебные беспилотники силы АТО фиксируют каждый день. "Слышно вечером - и гусеничная техника, и техника БТРов. Беспилотники летают, наблюдают за нами", - рассказывают бойцы.
Теги: Донбасс, беспилотник, ДНР, АТО, боевики, Широкино, ВСУ, обстрелы
- За сутки боевики 27 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе
- "ВСУ сравнивают нас с землей! У нас большие потери: за месяц весны, как за четыре зимы!" - командир взвода "ВС ДНР" "Погранец" о ситуации под Авдеевкой. ВИДЕО
- Стали известны потери боевиков на Донбассе за неделю
- Почему боевики "ДНР" усилили обстрелы под Донецком
- Противник 37 раз открывал огонь по позициям украинских защитников, ранены двое военных
- Оккупанты Донбасса анонсировали ад после 10 января
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке10:21
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе09:59
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"09:41
- Солдаты АТО научились предсказывать огневую атаку на Широкино со стороны "ДНР". ВИДЕО09:19
- Донбасс становится одним из самых заминированных регионов в мире08:02
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"07:28
- Малобюджетный цирк: в сети высмеяли снятое боевиками ЛНР видео задержания "украинских диверсантов". ВИДЕО22:16
- В зоне АТО большие потери: четверо военных погибли, шестеро раненых21:56
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО21:34
- В «ДНР» активно затапливаются шахты21:15
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке10:21
- Собчак назвала ответственного за войну на Донбассе10:10
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе09:59
- Американка установила мировой рекорд в марафонском беге на каблуках09:50
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"09:41
- Французский композитор подал в суд на Филиппа Киркорова (ВИДЕО)09:30
- Солдаты АТО научились предсказывать огневую атаку на Широкино со стороны "ДНР". ВИДЕО09:19
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»08:59
- Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине08:40
- Суд признал виновным Саакашвили в "прорыве границы"08:21
- Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине08:40
- Все про нову субсидію: кому, скільки, за що, хто заплатить07:46
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- 10 свойств граната, о которых вы никогда не слышали19:17
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари
- Манекин слишком много раскопал о гибели Моторолы: Казанский рассказал, почему террористы "ДНР" бросили в подвал и зверски истязают идеолога "ру***ого мира"
- В оккупированном Луганске боевики из "МВД ЛНР" убили российского "силовика" прямо в здании "министерства" - появились жуткие подробности, от которых в шоке даже Кремль