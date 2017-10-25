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В каком случае приостановят выплату пенсий в "ДНР"
Пожилые люди, часто выезжающие за пределы «ДНР», жалуются, что им приостанавливают выплату пенсии в "народной республике". Об этом пишет "Жизнь" со ссылкой на местную газету.
В частности, сообщается, что в «центральном республиканском банке ДНР» отметили, что такое действительно возможно, если пенсионер в течение двух месяцев не пользуется деньгами, перечисленными на «республиканскую» банковскую карту.
Также поясняется, чтобы подобного не произошло, в "ДНР" клиенту банка нужно раз в два месяца снять деньги в банкомате или же оплатить покупку любого товара посредством платежной карты.
«Ограничения по минимальной сумме снятия или покупки отсутствуют. Таким образом, пенсионер может не снимать со своего карточного счета пенсию в полном размере, а производить ее накопление», – сообщает пресс-служба «ЦРБ ДНР» .
Дополняется, что «действие условия о наличии расходных операций в течение двух выплатных периодов подряд не распространяется на пенсии по потере кормильца, детям, обучающимся за пределами территории ДНР, а также на пенсии, назначенные недееспособным лицам, которые находятся в учреждениях на полном государственном обеспечении».
Стоит напомнить, что в "ДНР" пенсионеры старше 75 лет, которые ранее получали пенсионные выплаты на карточку "республиканского" банка, теперь получает ее через почту. И если в течение 2 месяцев пенсионер не обратится на почту, либо почтальон, который разносит пенсии, не застанет пенсионера дома, ему также прекращают выплаты, которые можно восстановить, но без возврата утерянных месяцев.
Теги: Донбасс, пенсионер, банкомат, выплата, ДНР, пенсии
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