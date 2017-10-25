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В. Медведчук: Единственный способ сохранить территориальную целостность Украины - план по реинтеграции Донбасса
Принятие законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» помешает дипломатическому урегулированию конфликта на Востоке Украины. Такое мнение высказал лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.
«Данный законопроект крайне опасен для нашей страны. По сути, он открывает ящик Пандоры, запускает процессы, на которые Киев повлиять уже не сможет… Во-первых, достаточно более глубоко, чем это делают наши политики, изучить текст законопроекта, чтобы понять: намерения власти урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем остались в прошлом», — пишет Медведчук в своем блоге. Он отмечает, что в тексте законопроекта только один раз упоминается о том, что Рада остается приверженной политике мирного урегулирования на основе международного права и Устава ООН, в то же время в документе вообще не идет речь о реинтеграции Донбасса.
«Во-вторых, положения законопроекта о «защите прав и свобод граждан Украины, которые проживают на этих территориях», сугубо декларативны. В последние годы все действия власти — от прекращения социальных выплат жителям неподконтрольных территорий, осуществления транспортной, энергетической блокады до принятия закона «Об образовании» с его откровенно дискриминационной, нарушающей права русскоязычных граждан «языковой статьей» — свидетельствуют о том, что Киев намерен вести борьбу не за граждан, а исключительно за территории», — заявил лидер «Украинского выбора».
Также он отметил, что признание России страной-агрессором создаст серьезные барьеры на пути решения конфликта дипломатическим путем. «Если истинная цель Украины (судя по заявлениям украинской власти) — мир, то нужно и двигаться к миру, а не усиливать конфронтацию, в том числе и на внешнеполитическом фронте», — уверен Медведчук.
Он уточнил, что по настоянию представителей «партии войны» ко второму чтению из текста документа планируется убрать даже само упоминание о Минских соглашениях. Однако, по мнению политика, задекларировав намерение выйти из минского процесса, Украина лишится поддержки Франции и Германии, считающих Минские соглашения единственно возможными для мирного урегулирования конфликта. Более того,подчеркнул Медведчук, без договоренностей с РФ закрыть границы между РФ и ОРДО — ОРЛО и восстановить территориальную целостность Украина не сможет.
«А поэтому вместо крайне опасного для Украины законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» необходимо разработать план именно по реинтеграции Донбасса и приступить к его выполнению. Сегодня это единственный способ сохранить территориальную целостность страны, вернуть не только территории, но и жителей Востока Украины — вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс», — заключил лидер «Украинского выбора».
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ООН, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, Медведчук
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