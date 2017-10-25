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За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе
В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем оставалась напряженной. Вечером и ночью российско-оккупационные группировки сконцентрировали огневые провокации, в основном на Донецком и Приморском направлениях.
Как сообщает пресс-центр Штаба АТО после 18 часов боевики дважды били из 82-миллиметровых минометов и один раз с противотанкового гранатомета на подступах к Водяному. Также под огонь минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов дважды попали наши позиции неподалеку Талаковки.
На Донецком направлении пророссийские наемники начиная с 19.30 и почти до полуночи из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали защитников Авдеевки. Из этого же оружия оккупанты били по опорным пунктам сил АТО в районе Зайцево и Луганского. А в результате обстрела украинских укреплений неподалеку Верхнеторецкгом получил ранения один наш военный.
На Луганском направлении вражеская провокация с применением стрелкового оружия зафиксирована у Трехизбенки.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие.
Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО агрессивно и жестко отвечали огнем из пехотного вооружения.
В результате боевых действий погибли 2 наших воинов. Еще один был ранен. Кроме того, вследствие подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах погибли 2 и получили ранения 3 украинских защитников.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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