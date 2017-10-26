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Переселенцам пообещали, что жить станет легче
Правительство Украины совместно с международными организациями и общественниками разрабатывает «Стратегию интеграции переселенцев и внедрения долгосрочных решений по внутреннему перемещению на период до 2020 года». Параллельно с этим Камбин принимает решения, упрощающие получение помощи внутренне перемещёнными лицами. Правда, не настолько, как хотелось бы…
Идентификации не избежать, но…
Изменения в порядке выплат социальной помощи переселенцам, определённые Постановлением Кабмина №689 от 13 сентября 2017 года, с одной стороны, порадовали. К примеру, тем, что изменён - в лучшую сторону - размер помощи для лиц с инвалидностью, увеличен граничный размер депозита, при наличии которого не назначается помощь, отменены очередные (плановые) проверки для тех пенсионеров, которые прошли идентификацию в Ощадбанке. С другой - ввели в заблуждение. Некоторые внутренне перемещённые лица посчитали, что теперь нет необходимости проходить идентификацию в Ощаде. Другие решили, что подобный «фейсконтроль» возможен в любом другом банке. Давайте разбираться.
Представители общественной организации Донбасс SOS, которая занимается оказанием помощи ВПЛ, подчёркивают, что проверки касательно порядка назначения (возобновления) выплат, к сожалению, не отменены. Также выплата не назначается тем, кому помощь была остановлена в связи с нетрудоустройством на протяжении четырёх месяцев.
Как это ни печально, но для переселенцев и в дальнейшем осуществляется идентификация в отделениях Ощадбанка. Для этого владельцам электронного пенсионного удостоверения необходимо являться в отделение данного финучреждения первые два раза - каждые шесть месяцев, далее - каждые 12 месяцев.
Пенсионеры-владельцы обыкновенных карт должны проходить идентификацию каждые три месяца со дня открытия счёта или со дня предыдущей идентификации.
В Ощадбанке уверяют, что информируют о необходимости явки для прохождения идентификации за месяц - посредством смс-сообщений. Поэтому общественники подчёркивают важность предоставления верного контактного номера телефона сотрудникам отделения Ощада, в котором вы обслуживаетесь. При этом лучший вариант - самостоятельно следить за сроками (у каждого они индивидуальны), взяв, к примеру, номер телефона нужного вам отделения, и уточняя там те или иные моменты.
Ещё один важный момент. Недавние изменения в подзаконные акты изменили порядок идентификации лиц с инвалидностью I группы и лиц, которые по заключению комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи. По информации от Минсоцполитики, такую идентификацию должны осуществлять сотрудники управления труда и соцзащиты населения, а выплаты (по письменному заявлению лица) проводятся через «Укрпочту» - с доставкой на дом.
В то же время заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир уточняет: «Мы приняли постановление Кабмина 13 сентября, которым упрощается механизм идентификации и выплаты пенсий переселенцам. Но нам нужно некоторое время, чтобы полностью запустить этот механизм в действие. Он будет связан с тем, что человек будет получать деньги в Ощадбанке, и его появление там будет считаться идентификацией... Достаточно появиться раз в полгода... Дополнительного контроля тогда не будет. Но этот механизм ещё оттачивается, мы проводим информационный обмен с Ощадбанком. Я думаю, что где-то в ноябре он заработает в полную силу».
Министерство готовит важную стратегию
В рамках двухдневного форума «Три года внутреннего перемещения: вызовы и удачные практики интеграции» была презентована новая Стратегия интеграции переселенцев и внедрения долгосрочных решений по внутреннему перемещению на период до 2020 года. Мероприятие было организовано офисом Совета Европы в Украине совместно с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины.
Главной целью Стратегии (она ещё дорабатывается - с учётом предложений общественников) является преодоление проблем внутреннего перемещения и повышение независимости ВПЛ с учётом принимающих общин.
Стратегия содержит в себе несколько основных проблемных направлений, требующих решения, а именно:
- упрощение процедуры реализации и защиты имущественных прав ВПЛ;
- преодоление барьеров в доступе ВПЛ к средствам существования и в реализации их прав на образование и медицинское обслуживание;
- поддержка принимающих общин в процессе интеграции ВПЛ.
Ближе к дому
Примерно треть из 1,6 млн переселенцев зарегистрирована в подконтрольной части Донетчины. По данным Министерства соцполитики Украины, речь идёт о более, чем 519 тыс. человек (данные на конец сентября).
На втором месте в предпочтениях ВПЛ - Луганщина, где зарегистрировано 298 тыс. переселенцев.
Третье место удерживает Харьковская область (более 196 тыс. ВПЛ).
Меньше всего переселенцев зарегистрировано в Закарпатской (3,5 тыс.), Ровенской (3,25 тыс.) и Тернопольской (2,5 тыс.) областях.
Ольга НИКОЛАЕВА.
Теги: Донбасс, переселенцы
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