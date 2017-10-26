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ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ЗОНЫ АТО МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

26.10.2017 17:10
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ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ЗОНЫ АТО МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

Предприниматели из зоны АТО, которые стали жертвами форс-мажорных обстоятельств, могут рассчитывать на списание налоговых задолженностей. Такое сообщение сделала Яна Пиявская, представитель благотворительного фонда «Горение». 

Долги по уплате налогов, которые возникли из-за непреодолимых обстоятельствах, могут быть списаны как безнадежные. 

К таким обстоятельствам могут быть отнесены война, блокада, пожар, взрывы, эмбарго, вооруженный конфликт, захват предприятия и многое другое. То есть переселенцы могут воспользоваться своим правом на списание налогового долга. 

Для того, чтобы провести такого рода процедуру, следует подать заявление в Торгово-промышленную палату Украины. 

Отдельные обращение следует подавать по отдельным договорам и налоговым обязательствам, которые не могут быть выполнены в силу непреодолимых обстоятельствах. 

Заявления для предприятий рассматриваются в течении 7 дней и 20 дней для физических лиц. Если форс-мажор подтвердят, то переселенец получит специальный сертификат.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, АТО, переселенцы, налоги
 
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