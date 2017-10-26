Жебривский лишил некоторые города Донбасса 100 млн грн.

26.10.2017 19:32

Где и каким инфраструктурным объектам так и не суждено реализоваться



Тон областной выездной коллегии, которая прошла 26 октября в Дружковке, изначально был задан критический. Губернатор говорил об инертности и бездействии некоторых глав городов, которые так и не смогли или не захотели использовать выделенные инвестиции на благо громады.



Наказанием за пассивность стала аннуляция ряда проектов. Журналистам ZI стал известен перечень городов, которые «потеряли» миллионы:



- Угледар «Система обеспечения безопасности и жизнедеятельности» (более 16 млн грн.)



- Дружковка «Реконструкция здания УСЗН» (более 4 млн грн.)



- Краматорск «Капитальный ремонт здания Станции юных техников» (более 4 млн грн.)



- Краматорск «Реконструкция нежилого помещения по ул. Заводской для размещения детского дошкольного учреждения» (более 6 млн грн.)



- Краматорск «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Футбольное поле-площадка для пляжного волейбола» (более 18 млн грн.)



- Краматорск «Термосанация здания городской больницы № 3» (более 8 млн грн.)



- Краматорск «Строительство амбулатории по ул. Дворцовой» (более 14 млн грн.)



- Краматорск «Капитальный ремонт внутреннего здания амбулатории № 4» (более 5 млн грн.)



- Краматорск «Капитальный ремонт внутреннего помещения амбулатории № 7» (более 6 млн грн.)



- Краматорск «Строительство здания Центра предоставления административных услуг по ул. Парковой» (более 4 млн грн.)



- Покровск «Строительство амбулатории» (более 8 млн грн.)



- Никольский район «Капитальный ремонт фасада здания Володарской районной школы» (более 800 тыс. грн.)

Автор статьи: Наталья Николаева, журналист