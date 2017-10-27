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Боевики отказались менять заложников по формуле "313 на 88"
Украинская сторона настаивает, чтобы на переговорах с ОРДЛО координатор ОБСЕ сменил наблюдательную позицию на более активную и добился разблокирования процесса освобождения заложников. Об этом рассказала народный депутат Ирина Геращенко, представитель Украины в гуманитарной подгруппе.
По словам Геращенко, сейчас Украина готова передать ОРДЛО 313 человек, чтобы добиться свободы для 88 заложников, удерживаемых на Донбассе.
«Уже давно завершилась верификация лиц, которые ни за какие коврижки не желают перемещаться в ОРДЛО. Верификация называлась предпосылкой освобождения… Уже два месяца мы ожидаем ответа РФ и контролируемых ими ОРДЛО на вполне конкретное предложение передачи 313 человек на 88 заложников, которых подтвердили ОРДЛО», — объяснила Геращенко.
Также Украина настаивает, чтобы Международный комитет Красного Креста более активно занимался розыском пропавших без вести, а также активизировал передачу посылок и писем заложникам на оккупированных территориях. «Пока в этом направлении все движется очень медленно. Мы договорились о передаче посылок, но все происходит нерегулярно, и МККК не допущен к заложникам, передают посылки руководству тюрьмы, и мы не располагаем информацией, что именно доходит до пленников», — добавила Геращенко.
Источник Факты.
Теги: Донбасс, обмен, боевики, заложники
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