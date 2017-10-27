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Испепеляли ВСУ минометным огнем: появились свежие данные о горячих точках в зоне АТО и провокациях российских террористов. ВИДЕО
На протяжении текущих суток террористы совершали вооруженные провокации против сил АТО на всех без исключения направлениях.
Зафиксировано девять срывов "перемирия", силам АТО пришлось жестко отвечать на провокационный огонь террористов в четырех случаях. Потерь среди бойцов ВСУ, как сказано в сообщении Штаба АТО в Facebook, на данный момент нет, передает "Диалог.UA". Трижды террористы на приморском направлении из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов атаковали защитников Украины возле Широкино. На луганском направлении террористы по силам АТО выпустили не менее 20 мин 82-мм калибра на подступах к Троицкому, по защитникам Попасной работало вооружение БМП.
На донецком направлении вражеские атаки на себе испытали защитники Песок, Троицкого и Авдеевки.
Теги: Донбасс, огонь, ВСУ, минометы
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