Испепеляли ВСУ минометным огнем: появились свежие данные о горячих точках в зоне АТО и провокациях российских террористов. ВИДЕО

27.10.2017 08:24

На протяжении текущих суток террористы совершали вооруженные провокации против сил АТО на всех без исключения направлениях.

Зафиксировано девять срывов "перемирия", силам АТО пришлось жестко отвечать на провокационный огонь террористов в четырех случаях. Потерь среди бойцов ВСУ, как сказано в сообщении Штаба АТО в Facebook, на данный момент нет, передает "Диалог.UA". Трижды террористы на приморском направлении из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов атаковали защитников Украины возле Широкино. На луганском направлении террористы по силам АТО выпустили не менее 20 мин 82-мм калибра на подступах к Троицкому, по защитникам Попасной работало вооружение БМП.

На донецком направлении вражеские атаки на себе испытали защитники Песок, Троицкого и Авдеевки.