Последние новости раздела
- Мощный взрыв в оккупированном Донецке: несовершеннолетняя пострадавшая находится на грани, среди раненых еще двое детей. ВИДЕО09:21
- КОНСТАНТИНОВСКИЙ ХИМЗАВОД ПОШЕЛ С МОЛОТКА08:43
- Испепеляли ВСУ минометным огнем: появились свежие данные о горячих точках в зоне АТО и провокациях российских террористов. ВИДЕО08:24
- Россияне грозят судами главарям боевиков на Донбассе08:08
- Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в Донецке07:08
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Жебривский лишил некоторые города Донбасса 100 млн грн.19:32
- В ИВАНО-ФРАНКОВСК И ЛЬВОВ БЕЗ ПЕРЕСАДОК18:15
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез18:00
КОНСТАНТИНОВСКИЙ ХИМЗАВОД ПОШЕЛ С МОЛОТКА
27.10.2017 08:43
Имущество предприятия продали на аукционе
В открытых источниках появилась информация о том, что обанкротившийся Константиновский государственный химический завод продали на аукционе. Изначально продать собирались за сотни миллионов гривен, за год эта сумма значительно уменьшилась.
Ликвидатор предприятия Олег Нестеренко информацию подтвердил — химзавод продали за десять миллионов гривен. На что именно пойдут эти средства, он не уточнил.
Журналистам ZI стало известно, что завод остался должен работникам предприятия за невыплаченную заработную плату около трех миллионов гривен.
Пока что бывшие работники не получили ни копейки.
Теги: Донбасс, Константиновка, банкротство, завод
Читайте также:
- Мощный взрыв в оккупированном Донецке: несовершеннолетняя пострадавшая находится на грани, среди раненых еще двое детей. ВИДЕО09:21
- КОНСТАНТИНОВСКИЙ ХИМЗАВОД ПОШЕЛ С МОЛОТКА08:43
- Испепеляли ВСУ минометным огнем: появились свежие данные о горячих точках в зоне АТО и провокациях российских террористов. ВИДЕО08:24
- Россияне грозят судами главарям боевиков на Донбассе08:08
- Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в Донецке07:08
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Жебривский лишил некоторые города Донбасса 100 млн грн.19:32
- В ИВАНО-ФРАНКОВСК И ЛЬВОВ БЕЗ ПЕРЕСАДОК18:15
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез18:00
- Мощный взрыв в оккупированном Донецке: несовершеннолетняя пострадавшая находится на грани, среди раненых еще двое детей. ВИДЕО09:21
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- КОНСТАНТИНОВСКИЙ ХИМЗАВОД ПОШЕЛ С МОЛОТКА08:43
- Испепеляли ВСУ минометным огнем: появились свежие данные о горячих точках в зоне АТО и провокациях российских террористов. ВИДЕО08:24
- Россияне грозят судами главарям боевиков на Донбассе08:08
- Повышение пенсий: Как отреагируют цены на продукты?07:48
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля07:24
- Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в Донецке07:08
- Астрологический прогноз с 28 октября по 3 ноября22:35
- Палеонтологии обнаружили останки древнейших деревьев-грибов22:05
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- Повышение пенсий: Как отреагируют цены на продукты?07:48
- Как можно избежать развода? Советы для мужчин и женщин21:30
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Шахтёры требуют заработанное13:25
- Как микрофлора заставляет нас полнеть07:47
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- Савченко поразила неожиданной кандидатурой на пост президента Украины: такого не ожидал никто