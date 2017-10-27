Мощный взрыв в оккупированном Донецке: несовершеннолетняя пострадавшая находится на грани, среди раненых еще двое детей. ВИДЕО

27.10.2017 09:21

Среди пострадавших от мощного взрыва в оккупированном Донецке вчера, 26 октября, трое несовершеннолетних. Самая "тяжелая" из них 17-летняя девушка. У пострадавшей от взрыва в пятиэтажном доме более 90% ожогов тела, медики не дают абсолютно никаких прогнозов, источники же в "минздраве" "ДНР" сообщили, что шансы на спасения минимальные, передает "Диалог UA".

Кроме того, среди пострадавших и дети 8, а также 4, 5 лет. Всего в результате ЧП травмы и ожоги различной степени тяжести получили пять человек. Место взрыва оцеплено, террористы сейчас пускают туда только тех, кто проживает в пострадавшей пятиэтажке, разбор завалов в которой продолжается.

По данным МЧС "ДНР" взрывная волна была настолько сильной, что зацепила не просто все подъезды дома, но и близлежащие здания. У некоторых жильцов оконные рамы в квартирах вырвало с корнем, есть сведения о рухнувших перекрытиях в отдельных квартирах. Добавим, что по предварительной версии причиной взрыва могла быть утечка газа.