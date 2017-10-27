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Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики
Многие черты недореспублики напоминают Третий рейх. Сепаратистские СМИ пишут, что сегодня «верховный суд ДНР» одобрил заявление «генеральной прокуратуры» о запрете четырех книг «экстремистской направленности» на территории так называемой «республики», передают fakty.ua.
Ради этого собралась «коллегия судей верховного суда ДНР», удовлетворившая «представления и.о. генерального прокурора о признании экстремистскими информационных материалов и запрете их издания и распространения на территории республики».
В список попали: «Десионизация» Валерия Емельянова, «Удар русских богов» Владимира Истархова, «Чему на самом деле учит Библия?» и «Добрая весть от Бога». Библиотекам предписано изъять книги из открытых фондов и сведения о них из информационных систем и обеспечить отдельное их хранение.
Теги: Донбасс, книги, суд, запрет, библиотека, экстремизм, ДНР, Захарченко
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