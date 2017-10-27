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Архив - Донецкая область

ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов

27.10.2017 13:11
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ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов

Более 100 единиц бронетехники находится в районе Миусинска. Беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировал 14 реактивных систем залпового огня и 19 танков под временно неподконтрольным Миусинском Луганской области. Об этом говорится в оперативной �a href="http://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/352781" rel="nofollow" target="_blank">сводке ОБСЕ.

Так, 23 октября РСЗО неустановленного типа находились расстоянии примерно 6 км к юго-востоку от временно оккупированного Миусинска в 62 км к юго-западу от Луганска и были размещены там в нарушение соответствующих линий отвода.

Кроме того, беспилотник ОБСЕ зафиксировал 22 гаубицы (10 самоходных и 12 буксированных – ред.), 19 танков неустановленного типа и почти 100 бронированных машин военного типа примерно в 6 км к юго-востоку от Миусинска.

"25 октября команда СММ видела три танка, один Т-64 и два Т-72, на грузовых платформах, которые следовали в северном направлении в Луганске. Наблюдатели отметили, что грузовые платформы везли танки на станцию технического обслуживания, расположенную через дорогу от центрального автовокзала", – отметили в ОБСЕ.



Теги: Донбасс, разведка, сепаратисты, ОБСЕ, беспилотник, вооружение, ДНР, ЛНР, бронетехника
 
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