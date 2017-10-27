ОБСЕ заявила о неизбежности эскалации на Донбассе

27.10.2017 17:01

По мнению Хуга, конфликт разжигают те, кто вызвался разрешить его. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг предупреждает о неизбежности эскалации конфликта на Донбассе.

По словам Хуга, СММ зафиксировала 86 нарушений режима отведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе, техника находится в непосредственной близости вдоль всей линии соприкосновения.

"Это приводит не только к нарушениям режима прекращения огня (а на прошлой неделе мы зафиксировали 3286 таких нарушений), а и неизбежно приводит к увеличению количества нарушений в будущем. Как подтверждает опыт и как говорят наши предостережения в каждом случае – эскалация неизбежна", - цитирует его слова, передает Хроника.инфо.

По мнению Хуга, конфликт разжигают те, кто вызвался разрешить его.

"СММ не занимается поиском виновных. 505 наблюдателей сообщают факты… Факты очевидны – стороны не отвели вооружение, не провели разминирование", - отметил Хуг.