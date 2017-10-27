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ОБСЕ заявила о неизбежности эскалации на Донбассе
По мнению Хуга, конфликт разжигают те, кто вызвался разрешить его. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг предупреждает о неизбежности эскалации конфликта на Донбассе.
По словам Хуга, СММ зафиксировала 86 нарушений режима отведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе, техника находится в непосредственной близости вдоль всей линии соприкосновения.
"Это приводит не только к нарушениям режима прекращения огня (а на прошлой неделе мы зафиксировали 3286 таких нарушений), а и неизбежно приводит к увеличению количества нарушений в будущем. Как подтверждает опыт и как говорят наши предостережения в каждом случае – эскалация неизбежна", - цитирует его слова, передает Хроника.инфо.
По мнению Хуга, конфликт разжигают те, кто вызвался разрешить его.
"СММ не занимается поиском виновных. 505 наблюдателей сообщают факты… Факты очевидны – стороны не отвели вооружение, не провели разминирование", - отметил Хуг.
Теги: Донбасс, конфликт, ОБСЕ, разминирование, вооружение, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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