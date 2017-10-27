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Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в Донецке
27.10.2017 07:08
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в жилом доме в оккупированном Донецке, - сообщают сепаратистские СМИИ.
"На данный момент есть пятеро пострадавших. Из них – двое детей, восемь и четыре с половиной года", — говорится в сообщении.
Среди пострадавших также семнадцатилетняя девушка. Она доставлена в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака с ожогом 98% поверхности тела.
Ранее сообщалось, что вечером в центре Донецка по улице Красноармейская прогремел взрыв. В результате было повреждено здание жилого дома. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать взрыв бытового газа.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, газ
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