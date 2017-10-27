Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в Донецке

27.10.2017 07:08

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в жилом доме в оккупированном Донецке, - сообщают сепаратистские СМИИ.

"На данный момент есть пятеро пострадавших. Из них – двое детей, восемь и четыре с половиной года", — говорится в сообщении.

Среди пострадавших также семнадцатилетняя девушка. Она доставлена в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака с ожогом 98% поверхности тела.

Ранее сообщалось, что вечером в центре Донецка по улице Красноармейская прогремел взрыв. В результате было повреждено здание жилого дома. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать взрыв бытового газа.