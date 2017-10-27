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Прифронтовая Авдеевка осталась без отопления
Жители прифронтовой Авдеевки остались без теплоснабжения из-за аварии на теплотрассе в четверг, сообщает ОстроВ.
Авдеевский коксохимический завод вчера был вынужден приостановить подачу тепла на город.
По словам начальника городского КП "Служба единого заказчика" Анатолия Климанского, работники уже начали откачку воды на месте порыва.
На утреннем совещании в военно-гражданской администрации города заместитель руководителя ВГА по вопросам ЖКХ Роман Шахов заявил, что тепло в город планируется подать ближе к вечеру.
При этом "его оптимистичный доклад коммунальщики не подтвердили, но и не опровергли". По словам Климанского, только после детального обследования аварийного участка можно будет говорить о сроках возобновления теплоснабжения Авдеевки.
Теги: Донбасс, Авдеевка, отопление, теплотрасса
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