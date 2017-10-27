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Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости
Наблюдается тенденция к дальнейшему ухудшению социально-экономической ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Попытки переориентации сбыта «ЛДНР» сырья и готовой продукции на рынок РФ не привели к улучшению ситуации и восстановлению стабильного функционирования бюджетообразующих отраслей на оккупированных территориях.
Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, пишет 62.
Наиболее это ощущается в угледобывающей отрасли, поскольку принятые украинской стороной меры заставили главарей «республик» и их российских кураторов кардинально пересмотреть ожидаемые показатели на более пессимистичные. При этом, единственным направлением реализации угля, потребителем которого ранее была Украина, осталась Российская Федерация. Увеличение угольного экспорта в РФ преподносится главарями «ЛДНР» как результат успешной кооперации «ДНР» и «ЛНР» с РФ, но финансовая отдача такого сотрудничества значительно ниже по сравнению с украинскими потребителями.
Причина в том, что реализация большей части добытого угля российским посредникам происходит за бесценок, по $30-35, при себестоимости его добычи $67 за тонну. Так, при закупках угля ООО «Газ - Альянс» (подконтрольно С.Курченко, является импортером 75% угля из «ЛНР») цена одной тонны энергетического угля составляет $32.
Последующая перепродажа российскими посредниками угля из «ЛДНР» третьим странам осуществляется уже по мировым рыночным ценам в диапазоне от $100 до $160 за тонну.
При этом, главарям «ЛДНР» не стоит надеяться на увеличение выручки от продажи угля россиянам для латания «республиканских» социальных дыр, поскольку Энергетическая стратегия РФ до 2035 года предусматривает лишь дальнейшее уменьшение объемов потребления угля в РФ и рост экспорта угля собственной добычи для поддержки собственной отрасли (2013 - 153 млн т., 2014 - 156 млн т., 2016 - 165 млн т., в 2017 ожидается - 175 млн т., а в 2025 - 197 млн т.). А учитывая ограниченные логистические возможности Черноморско-Азовских портов РФ (совокупный объем перевалки в 2016 – 9,2 млн т. в год) и железнодорожных переходов на неконтролируемом участке российско-украинской границы, уголь с шахт оккупированного Донбасса по рыночным ценам вряд ли кого-то заинтересует.
Кроме того, с 2021 г ожидается закрытие всех восьми угольных энергоблоков российской Новочеркасской ГРЭС, которая является единственным потребителем угля на юге РФ (владелец - ОАО «Газпром»). Ожидаемый дополнительный профицит угля - около 3-4 млн т.
В результате, даже если реализовать весь запланированный «республиками» объем угля и продать его по «рыночным» ценам, которые предлагают «братские российские» перекупщики (по $30-35), средств не будет хватать даже на выплату текущей заработной платы шахтерам, не говоря уже о погашении задолженности по зарплате, которая на сегодня достигает нескольких миллиардов российских рублей.
Теги: Россия, Донбасс, уголь, ОРДЛО
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