Россияне грозят судами главарям боевиков на Донбассе

27.10.2017 08:08

Многочисленные нарушения в рядах группировок "ЛДНР" зафиксировала комплексная комиссия 8-й армии ВС РФ.

По информации "ИС", данную комиссию прислали, так как материальные средства, вооружение и боеприпасы разворовуются, а уровень дисциплины и морально-психологического состояния террористов продолжает оставаться на низком уровне.

По итогам работы комиссии, рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности рада главарей бригад, а также офицеров 1 АК ВС РФ ("ДНР") и 2 АК ВС РФ ("ЛНР").

Источник Трибун.