“Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”

27.10.2017 12:11

Наемников террористических бандформирований “ДНР” заставили подписать новый приказ, согласно которому боевики не имеют права покидать позиции ни при каких обстоятельствах. Как сообщила сепаратистский журналист Марина Харькова, при этом указ о запрете открытия огня по силам АТО остался в силе, передает “Диалог.UA”.

“Бойцы и офицеры подписали очередной приказ в духе “ни шагу назад”. Суть его в том, что ни в коем случае нельзя оставлять позиции. Самое парадоксальное, что и прошлый приказ о запрете на огонь остается в силе. И этот бред уже не хочется никак комментировать”, - написала Харькова.

В пабликах террористов эта информация вызвала резонанс. Наемники возмущены новшеством и заявляют, что теперь с позиций разбегутся последние оставшиеся боевики.