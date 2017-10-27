В Донецкой области арестован вербовщик, который работал на боевиков «ДНР»

27.10.2017 15:20

В Донецкой области арестован вербовщик, который работал на боевиков «ДНР». По ходатайству прокуратуры Донецкой области мужчине, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сообщает прокуратура Донецкой области.

Установлено, что в период с сентября по октябрь текущего года 70-летний житель. Авдеевки собирал данные о дислокации, численности, маршруты передвижения военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области, и через посредника передавал их начальнику разведывательного управления так называемой Республиканской Гвардии террористической организации «ДНР» по прозвищу «Тайфун».

С целью получения важной информации о деятельности одного из дивизионов ВСУ, мужчина дважды вербовал военнослужащего, предлагая ему за денежное вознаграждение похитить рабочие карты, имеющие степень секретности «секретно», для дальнейшей их передачи боевикам.

В результате добросовестного отношения военнослужащего к службе в рядах ВСУ и скоординированных оперативно-следственных мероприятий Службы безопасности Украины преступная деятельность вербовщика задокументирована, а он сам задержан.

В настоящее время пенсионеру сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Решения своей дальнейшей судьбы человек будет ждать в следственном изоляторе.