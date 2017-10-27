В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе

27.10.2017 21:54

Студентам МГУ рассказали, как формировались «донбасские мифы».

Сегодня на экономико-правовом факультете МГУ в рамках образовательной программы «Ukraine's East Studies», организованной Школой управления Украинского католического университета, профессор переехавшего в Винницу Донецкого национального университета, исследовательница гендерной проблематики Елена Стяжкина затронула тему «мифологизации Донбасса», пишет 0629.

По мнению Стяжкиной «политическая мифология» имеет свои глубокие корни. "Донецк является столицей", только столицей чего — непонятно, "Донбасс — это Донецк", "Донецк — столица", "только Донбасс работает", - назвала она основные утверждения. По ее словам, подобные мифы начали искусственно создавать в 2000-х годах, и они стали предпосылками проявления сепаратизма на Востоке Украины.

"Аналогична и конструкция «Восток и Запад — разные», которая была создана только под президентские выборы в 2004 году. При этом и внутри самой конструкции образовывались собственные мифы", - говорит Стяжкина.

Историк отмечает, что другие города Донецкой области считали Донецк «буржуазным и несправедливо богатым городом». «Поэтому многие коллаборанты пришли в него чтобы уничтожить и ненавидеть», - резюмировала лектор.

Однако данные мифы формировались не только с одной стороны. В качестве примера был продемонстрирован слайд из учебника истории выпущенного в 2015 г. На нем изображалась карта Украины с изображением этнических одежд украинцев, в то же время на Юге, Востоке и в Крыму были пустые места., т. е существовала концепция "двух Украин", со своей историей и культурой, кардинально отличающимися друг от друга.

Еще Николай Рябчук в свое время писал о том, что в 1991 г. в Украине начался конфликт между советскими и антисоветскими украинцами. Одни хотели видеть страну социальной и обязанной обеспечивать граждан всем необходимым, а вторые — страной экономического либерализма и свобод.

«В итоге получилось не то и не другое», - отметила Елена Стяжкина. Также историком были проанализированы ответы жителей разных регионов Украины на вопросы об отношении к конфликту на Востоке, этносу и самоопределению. Отдельно Елена Стяжкина коснулась формирования «советского новояза», который с самого начала не предполагал существование Украины.

«Русификация — это не в полной мере история порабощения нации, это история создания универсального языка. Вербалика коммунизма и большевизма работала на русском языке, а в переводах могла давать сбои», - сказала лектор.