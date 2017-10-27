Вблизи Мариуполя пьяный солдат потерял автомат

27.10.2017 16:20

В Мариуполе судили военнослужащего, который потерял автомат с патронами. Информация об этом находится в реестре судебных решений.

В Ильичевском суде прошло слушание дела над военнослужащим. Известно, что мужчина из Николаевской области по мобилизации был призван в армию и служил в должности стрелка. Дислоцировалось данное подразделение в Володарском районе.

"Действуя вразрез с Законом Украины и воинским уставом 12 сентября 2015 г. мужчина, который должен был охранять внутренний военный объект, покинул свой пост и пошел в поселок, в направлении автозаправки, с вверенным ему автоматом с боеприпасами. Вернулся он в расположение части уже на следующий день в состоянии алкогольного опьянения и без оружия.

На суде военнослужащий пояснил, что пошел на автозаправку купить сигарет, и там употреблял алкоголь. Как потерял оружие и вернулся в часть, не помнит. В содеянном раскаивается и сказал, что готов нести наказание", - говорится в документе.

Семья правонарушителя компенсировала все убытки. Кроме того, мужчина имеет положительные характеристики и является непосредственным участником боев с террористами.

Суд решил признать военнослужащего виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.413 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

Однако на основании ст.2 Закона Украины "Об амнистии в 2016 году" было решено освободить мужчину от отбывания назначенного наказания в связи с амнистией.