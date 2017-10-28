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КПВВ на Донбассе переходят на новый график работы
28.10.2017 18:30
Как стало известно журналистам ZI, все контрольный пункты въезда и выезда, работающие в Донецкой области, с 29 октября переходят на новый график работы. Теперь КПВВ начнут работу с 8:00 утра и закроются в 17:00.
Как пояснили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, фактически теперь контрольные пункты будут работать на час меньше. Это связано с уменьшением светлого времени суток. В целях безопасности для людей, пересекающих линию разграничения, сделать они это смогут до потемнения на улице.
Теги: Донбасс, работа, график, КПВВ
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