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Архив - Донецкая область

КПВВ на Донбассе переходят на новый график работы

28.10.2017 18:30
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КПВВ на Донбассе переходят на новый график работы

Как стало известно журналистам ZI, все контрольный пункты въезда и выезда, работающие в Донецкой области, с 29 октября переходят на новый график работы. Теперь КПВВ начнут работу с 8:00 утра и закроются в 17:00.

Как пояснили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, фактически теперь контрольные пункты будут работать на час меньше. Это связано с уменьшением светлого времени суток. В целях безопасности для людей, пересекающих линию разграничения, сделать они это смогут до потемнения на улице.



Теги: Донбасс, работа, график, КПВВ
 
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