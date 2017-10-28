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КПВВ в зоне АТО сокращают время работы
28.10.2017 14:00
Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО с 29 октября переходят на зимний график работы - будут пропускать людей и машины с 8:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает телеканал 112 Украина.
Отмечается, что таким образом время работы всех КПВВ становится меньше.
Изменение временного режима объясняют в первую очередь необходимостью обеспечения безопасности, так как "светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований".
Теги: Донбасс, работа, время, АТО, КПВВ
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