КПВВ в зоне АТО сокращают время работы

28.10.2017 14:00

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО с 29 октября переходят на зимний график работы - будут пропускать людей и машины с 8:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает телеканал 112 Украина.

Отмечается, что таким образом время работы всех КПВВ становится меньше.

Изменение временного режима объясняют в первую очередь необходимостью обеспечения безопасности, так как "светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований".