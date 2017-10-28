Пограничника в Мариуполе посадили на 13 лет за стрельбу в прорывавшийся на блокпосту автомобиль сепаратиста, - Госпогранслужба

28.10.2017 13:30

Мариупольский суд приговорил украинского пограничника к 13 годам тюрьмы за выполнение приказа остановить машину с нарушителями на блокпосту, в результате чего погибла женщина. Государственная пограничная служба Украины и ветераны-пограничнки надеются на пересмотр приговора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

Как отмечается, старший солдат Бердянского пограничного отряда Сергей Колмогоров, который неоднократно выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО, 9 сентября 2014 дежурил на блокпосту в районе Мариуполя. Военнослужащие заметили неподалеку от берега моря автомобиль, который мигал фарами, подавая какие-то сигналы, а затем направился в сторону блокпоста.

На требование остановиться для проверки документов водитель нажал на газ автомобиля и пошел на прорыв. Несмотря на предупредительные выстрелы, скорость машины лишь увеличивалась, после чего пограничники открыли огонь на поражение.

"К сожалению, пассажирка транспортного средства погибла, а водитель, уроженец Донецка, не пострадал. Позже, после нескольких допросов, он выехал в Россию", - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, огонь по автомобилю одновременно вели девять человек. Но гражданский суд Мариуполя приговорил только старшего солдата Бердянского погран Колмогорова к 13 годам заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

2 ноября данное дело должен рассмотреть Высший специализированный суд Украины.

"Сотрудники Госпогранслужбы, ветераны-пограничники и участники АТО выражают надежду на беспристрастность, честность и объективность Высшего специализированного суда Украины", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.

Пограничники подчеркнули, что Колмогоров защищал суверенитет и территориальную целостность Украины и полностью соблюдал все требования приказов и инструкций по применению оружия.

"Удивление, возмущение, боль - вот те чувства, охватившие ветеранов-пограничников, когда мы получили информацию об осуждении героя АТО старшего солдата Колмогорова Сергея Валерьевича за то, что он честно и самоотверженно выполнял свой священный долг по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявили представители Всеукраинской организации ветеранов-пограничников.

"Не укладывается в голове, как могло случиться, что военнослужащий во время необъявленной войны украинским судом признан виновным в умышленном убийстве. Пограничник осужден на 13 лет заключения за то, что выполнил приказ остановить машину с соратником террористов, который действовал в интересах сепаратистов", - сказано в сообщении.