- КПВВ в зоне АТО сокращают время работы14:00
- Пограничника в Мариуполе посадили на 13 лет за стрельбу в прорывавшийся на блокпосту автомобиль сепаратиста, - Госпогранслужба13:30
- В гости к Мотороле: появились подробности поездки дочери топ-менеджера Сбербанка на Донбасс12:50
- Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости22:23
- В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе21:54
- Боевики отказались менять заложников по формуле "313 на 88"21:22
- Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО20:53
- Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики20:11
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни19:44
- ОБСЕ заявила о неизбежности эскалации на Донбассе17:01
Пограничника в Мариуполе посадили на 13 лет за стрельбу в прорывавшийся на блокпосту автомобиль сепаратиста, - Госпогранслужба
Мариупольский суд приговорил украинского пограничника к 13 годам тюрьмы за выполнение приказа остановить машину с нарушителями на блокпосту, в результате чего погибла женщина. Государственная пограничная служба Украины и ветераны-пограничнки надеются на пересмотр приговора.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
Как отмечается, старший солдат Бердянского пограничного отряда Сергей Колмогоров, который неоднократно выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО, 9 сентября 2014 дежурил на блокпосту в районе Мариуполя. Военнослужащие заметили неподалеку от берега моря автомобиль, который мигал фарами, подавая какие-то сигналы, а затем направился в сторону блокпоста.
На требование остановиться для проверки документов водитель нажал на газ автомобиля и пошел на прорыв. Несмотря на предупредительные выстрелы, скорость машины лишь увеличивалась, после чего пограничники открыли огонь на поражение.
"К сожалению, пассажирка транспортного средства погибла, а водитель, уроженец Донецка, не пострадал. Позже, после нескольких допросов, он выехал в Россию", - говорится в сообщении.
Как выяснило следствие, огонь по автомобилю одновременно вели девять человек. Но гражданский суд Мариуполя приговорил только старшего солдата Бердянского погран Колмогорова к 13 годам заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе.
2 ноября данное дело должен рассмотреть Высший специализированный суд Украины.
"Сотрудники Госпогранслужбы, ветераны-пограничники и участники АТО выражают надежду на беспристрастность, честность и объективность Высшего специализированного суда Украины", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.
Пограничники подчеркнули, что Колмогоров защищал суверенитет и территориальную целостность Украины и полностью соблюдал все требования приказов и инструкций по применению оружия.
"Удивление, возмущение, боль - вот те чувства, охватившие ветеранов-пограничников, когда мы получили информацию об осуждении героя АТО старшего солдата Колмогорова Сергея Валерьевича за то, что он честно и самоотверженно выполнял свой священный долг по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявили представители Всеукраинской организации ветеранов-пограничников.
"Не укладывается в голове, как могло случиться, что военнослужащий во время необъявленной войны украинским судом признан виновным в умышленном убийстве. Пограничник осужден на 13 лет заключения за то, что выполнил приказ остановить машину с соратником террористов, который действовал в интересах сепаратистов", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Мариуполь, стрельба, суд, сепаратисты
- Возле здания мариупольского суда прозвучал выстрел
- Мажоры, застрелившие охранника ночного клуба, в суде "косили" под невменяемых (ФОТО)
- Мариупольских грабителей посадят на 12 лет
- В Мариуполе судят охотника, убившего двух собак на глазах у ребенка
- Дорожному рецидивисту, сбившему коляску с новорождённым, грозит 8 лет тюрьмы
- Одного из бизнесменов-педофилов выпустили из-под стражи
- КПВВ в зоне АТО сокращают время работы14:00
- Пограничника в Мариуполе посадили на 13 лет за стрельбу в прорывавшийся на блокпосту автомобиль сепаратиста, - Госпогранслужба13:30
- В гости к Мотороле: появились подробности поездки дочери топ-менеджера Сбербанка на Донбасс12:50
- Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости22:23
- В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе21:54
- Боевики отказались менять заложников по формуле "313 на 88"21:22
- Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО20:53
- Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики20:11
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни19:44
- ОБСЕ заявила о неизбежности эскалации на Донбассе17:01
- В Житомире приготовили самый длинный шашлык в Украине14:20
- БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА І ДЕМОГРАФІЯ14:10
- КПВВ в зоне АТО сокращают время работы14:00
- Польща пропонує зовсім не європейську пенсію для заробітчан13:50
- Пограничника в Мариуполе посадили на 13 лет за стрельбу в прорывавшийся на блокпосту автомобиль сепаратиста, - Госпогранслужба13:30
- Беглый Царев в эфире росТВ выдал новый перл про планы Германии на Украину13:10
- В гости к Мотороле: появились подробности поездки дочери топ-менеджера Сбербанка на Донбасс12:50
- Нововведення для автомобілістів: новий швидкісний режим і причини для зупинки12:30
- В Україні хочуть підвищити штрафи за порушення пожежної безпеки12:10
- НАТО считает вопрос Каталонии внутренним делом Испании11:50
- НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?09:30
- Эти продукты помогут справиться с осенней депрессией09:10
- 13 ранніх симптомів поганого кровообігу07:30
- 13 ненужных вещей20:30
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- Повышение пенсий: Как отреагируют цены на продукты?07:48
- Как можно избежать развода? Советы для мужчин и женщин21:30
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- Мост в Крым могут подорвать? Стало известно о неожиданном распоряжении Путина по скандальной стройке
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез