Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны

29.10.2017 19:50

Известный журналист Аркадий Бабченко утверждает, что Кремлю являются не нужными террористы из Донбасса, поэтому он делает все, чтобы их нейтрализовать, отправляя их обратно в Россию. Правда, и на родине они не смогут в итоге ничего громкого сделать.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает интернет-издание Хроника.инфо.

По его убеждению, после окончания войны террористы не смогут угрожать кремлевскому режиму никак.

Власть никогда не даст сформироваться группировкам с определенной силой, прошедших войну. Люди возвращаются оттуда, и если они пытаются делать хоть что-то, формировать какие-то отряды, объединения, их громят моментально. Эти люди власти не нужны вовсе. Хотите поехать на Донбасс, быть закопанными в лесопосадке, под безымянным номерком, — пожалуйста, Россия вас будет отправлять эшелонами, — подчеркивает журналист.

В то же время Бабченко отметил, что и на границе у террористов начинаются проблемы.

"Оружие там не дают провозить. Когда они возвращаются назад, за ними смотрят, и чуть что — первым из милиции будут звонить им", - добавляет представитель СМИ.

Что касается Стрелкова-Гиркина, который после так называемой "отставки", начал критиковать российские власти, то, по его словам, он — никто и для власти никакой опасности не представляет.

"Как только власть подумает, что он для нее является серьезной опасностью, он сядет здесь же и надолго. Потом есть ППК "Вагнера", которое с проблемой нейтрализации этих людей справляется довольно успешно", — заключает Бабченко.