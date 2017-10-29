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Над «ДНР» развевается огромный украинский флаг
29.10.2017 13:50
28 октября из Авдеевки в сторону временно оккупированной территории активисты отправили в полет флаг Украины.
Об этом сообщает informator.media.
Как сообщают пользователей соцетей, флаг запустили с помощью гелиевых шаров. Подобный запуск из Авдеевки волонтеры и активисты уже делали в сентябре.
«Украинский флаг сегодня полетел на оккупированную территорию! По задумке организаторов этой акции направление полёта должно было быть в сторону Донецка, но флаг полетел в Горловку (по видимому, в Донецк он зайдет пешком…:) ), не знаем кто организатор но задумка хорошая», — пишет на своей странице в соцсети волонтер и проповедник Влад Маховский.
Теги: Донбасс, Авдеевка, флаг, ДНР
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