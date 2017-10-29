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Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности

29.10.2017 16:10
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Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности

Российская оккупация Донбасса не принесла жителям Донецка обещанной боевиками благополучной жизни - в Сети опубликовано видео, на которым дончане откровенно рассказали, что с местными зарплатами не могут позволить себе больших покупок.

Соответствующее видео было опубликовано в Интернете журналистами "Радио Свобода", передает "Диалог.UA".

Горожане признаются, что самой крупной покупкой для них является одежда для детей на зиму.

Люди жалуются, что сейчас финансовое положение остается достаточно тяжелым - "денег хватает впритык". При этом одна из жителей Донецка призналась, что ее зарплата составляет 3000 российских рублей – в переводе на украинские деньги эта сумма составляет 1388 гривен.



Теги: Россия, Донбасс, бедность, оккупация
 
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