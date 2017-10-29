- Суицид или трагическая гибель? В Донецкой области пригородный поезд насмерть сбил мужчину: полиция пытается установить его личность 16:30
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности 16:10
- Над «ДНР» развевается огромный украинский флаг13:50
- За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"20:50
- КПВВ на Донбассе переходят на новый график работы18:30
- Село под Мариуполем: штраф за обнаженку18:10
- Чоловік підірвав гранату у кафе на Донеччині, є поранені14:50
- КПВВ в зоне АТО сокращают время работы14:00
- Пограничника в Мариуполе посадили на 13 лет за стрельбу в прорывавшийся на блокпосту автомобиль сепаратиста, - Госпогранслужба13:30
- В гости к Мотороле: появились подробности поездки дочери топ-менеджера Сбербанка на Донбасс12:50
Суицид или трагическая гибель? В Донецкой области пригородный поезд насмерть сбил мужчину: полиция пытается установить его личность
Правоохранительные органы сообщают, что вблизи железнодорожной станции Бахмут пригородный поезд насмерть сбил мужчину-пешехода.
Сегодня, 29 октября, около 5:00 утра недалеко от железнодорожной станции Бахмут мужчину насмерть сбил проходящий поезд. Об этом рассказали в отделе коммуникации Нацполиции в Донецкой области, передает "Диалог.UA".
В данный момент правоохранительные органы города Бахмут проверяют обстоятельства гибели мужчины, которого сбил поезд. Тревожное сообщение поступило в Бахмутский отдел полиции от дежурного железнодорожной станции, который рассказал, что поезд пригородного сообщения наехал на мужчину, а пострадавший вскоре скончался от полученных травм.
Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Также правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия.
Кроме того, открытым остается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту смерти мужчины-пешехода.
Теги: Донбасс, поезд, суицид, Бахмут
- В Украине отменят ночные поезда
- Шокирующая драма. Ветеран убил подругу, а затем бросился под поезд
- Пьяный мариуполец бросился под грузовой поезд
- Под поезд "Мариуполь - Санкт-Петербург" попал человек. Опознать сложно...
- Мать двоих детей пыталась спрыгнуть с моста на трассе Донецк-Мариуполь
- В Донецкой области нетрезвая проводница выпала из движущегося поезда
- Суицид или трагическая гибель? В Донецкой области пригородный поезд насмерть сбил мужчину: полиция пытается установить его личность 16:30
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности 16:10
- Над «ДНР» развевается огромный украинский флаг13:50
- За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"20:50
- КПВВ на Донбассе переходят на новый график работы18:30
- Село под Мариуполем: штраф за обнаженку18:10
- Чоловік підірвав гранату у кафе на Донеччині, є поранені14:50
- КПВВ в зоне АТО сокращают время работы14:00
- Пограничника в Мариуполе посадили на 13 лет за стрельбу в прорывавшийся на блокпосту автомобиль сепаратиста, - Госпогранслужба13:30
- В гости к Мотороле: появились подробности поездки дочери топ-менеджера Сбербанка на Донбасс12:50
- Суицид или трагическая гибель? В Донецкой области пригородный поезд насмерть сбил мужчину: полиция пытается установить его личность 16:30
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности 16:10
- В Одессе 40 человек в балаклавах пытались захватить воинскую часть15:50
- В Киеве полиция устроила рейд и задержания в ночном клубе15:30
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- В Украине одна из крупнейших в мире теневых экономик14:50
- В Украине основали производство черного чеснока14:30
- Получив гражданство Саудовской Аравии, робот София раскритиковала Маска14:10
- Над «ДНР» развевается огромный украинский флаг13:50
- В Коростене мать страшно избила 2-летнего сына за то, что раздражал ее 13:30
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- "Мама не знает, что у меня рак": как работает паллиативная помощь в Украине13:10
- Генерал Романенко: Путин дрогнул, но его войска тренируются захватывать Украину11:30
- Ученые настаивают, что спать в носках полезно для здоровья10:50
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Корица для похудения: польза и правила употребления22:15
- Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові 19:30
- Подводные камни фриланса: как защититься от работодателей-мошенников 16:10
- В среднем за год каждый из нас выпивает 100 чашек кофе вне дома 15:50
- НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?09:30
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”