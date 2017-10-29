В «ДНР» УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ТОРГУЮТ С ИСПАНИЕЙ, ИТАЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ

29.10.2017 16:50

«Министр доходов и сборов» при группировке «ДНР» Александр Тимофеев утверждает, что незаконная организация «ДНР» торгует со странами Европы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Юнион».

«Мы на сегодняшний день торгуем не только с Российской Федерацией и Азией. На сегодняшний день мы прекрасно торгуем с Европой – это Испания, Италия, Франция. Мы с ними торгуем. Я не могу к детализации обратиться, так как завтра там, на месте к ним придут их проверяющие органы», - сказал Тимофеев.

Ранее советник главы группировки «ДНР» Александр Казаков заявлял, что для запуска Юзовского металлургического завода в Донецке использовалось итальянское оборудование.

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко также утверждает, что предприятия на подконтрольной ему территории обходят санкции и работают с «европейскими партнерами».

Источник: novosti.dn.ua