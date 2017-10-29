В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития

29.10.2017 17:10

В рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины», которая реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком, Покровск (бывший Красноармейск) получит 242,7 миллиона гривен на реконструкцию восьми объектов.

Об этом стало известно в ходе 42-й сессии Покровского горсовета. В частности, капитальные ремонты будут выполнены в четырех школах: ОШ №6 и №4 города Покровска и ОШ №8 и №35 – Родинского (предполагается полная реконструкция зданий, энергосберегающие мероприятия, обновление внутренних помещений).

Также будут восстановлены два заброшенных общежития по адресам: микрорайон «Шахтерский», 12 и улица Защитников Украины, 1 - для размещения там внутренне перемещенных лиц, представителей льготных категорий и предоставления служебного жилья.

Полная термомодернизация ожидает здания амбулатории на улице Маршала Москаленко (бывшая 40 лет Октября) и главного корпуса Покровской центральной райбольницы с пристройкой для пищеблока и столовой.

Начало ремонтных работ ожидается в 2018 году.

Источник: ddk.dn.ua