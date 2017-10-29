Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе

29.10.2017 17:30

Отчаяние и разочарование жителей оккупированных территорий Донбасса, оказавшихся "ненужными" России, приведет к постепенной эмиграции большинства населения.

Об этом рассказал донецкий журналист и блогер Денис Казанский в интервью "Апострофу".

По его мнению, люди на оккупированных территориях потеряли практически все возможные гражданские права.

"Это такая абсолютно депрессивная территория, населенная бесправными людьми. Причины их отчаяния понятны: они не влияют на события даже в рамках своего псевдогосударства, они не влияют ни на что. У них нет возможности выбирать местную власть, нет выборов даже мэров городов, там назначают этих фейковых "мэров"", - рассказал Казанский.

То же касается и бизнеса и, в общем, шансов на стабильную жизнь, отметил наш собеседник.

"Любой бизнес, право собственности ничего не стоит. Пришли люди с оружием, забрали, "национализировали" – и все, нет у тебя бизнеса. Рынки забрали, заводы забрали, шахты забрали, супермаркеты забрали, какие-то отдельные магазины у кого-то позабирали, у кого-то не забрали – там дальше кто как договорится. И там никто на самом деле ни от чего не застрахован. Каждый завтра может стать никем, лишиться всего. Конечно, жить в таких условиях, как бы ты ни любил Россию, – это вечный стресс", - охарактеризовал ситуацию журналист.

Блогер отметил, что большинство людей просто не смогут терпеть такую ситуацию.

"Люди просто-напросто сбегут с этой территории. Все более или менее здоровые молодые люди с инициативой, которые чего-то хотят, убегут. Кто в Украину, кто в Россию, но жить в такой как бы Абхазии без мандаринов и без гор – это очень печально. Я бы такой участи никому не пожелал", - рассказал Казанский.