- Патрульные задержали жителя Мариуполя, который угрожал задушить жену и 7-летнего ребенка18:07
- В Славянск привезли гуманитарную помощь от жителей Западной Украины16:37
- Под Мариуполем БТР переехал "ВАЗ". Есть пострадавшие14:50
- Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс13:47
- Журналист: «Ликвидации Плотницкого и Захарченко можно ожидать в любой момент»10:27
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров" 21:10
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе20:30
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе17:30
- В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития17:10
Патрульные задержали жителя Мариуполя, который угрожал задушить жену и 7-летнего ребенка
Патрульные полицейские задержали жителя Мариуполя, который, по словам очевидцев, пытался задушить жену и 7-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Фейсбуке.
Патрульные прибыли на место вызова, где их под подъездом встретила заявительница.
"Женщина объяснила, что ее подруге позвонил муж и угрожал задушить их 7-летнюю дочь, причем ребенок на тот момент находился в квартире с отцом. На глазах у подруги мужчина просто за волосы затащил свою жену в подъезд", - говорится в сообщении.
При этом из окна квартиры на третьем этаже звучали детские крики о помощи. Патрульные попытались через окно и двери пообщаться с гражданином и уговорить его отпустить жену с дочкой. Однако мужчина не шел на контакт и запретил своим заложникам приближаться к окнам, чтобы правоохранители могли убедиться, что с ними все в порядке.
В связи со сложившейся ситуацией полицейские приняли решение попасть в квартиру через балкон.
Пока один экипаж остался у входной двери, второй контролировал ситуацию со двора, а патрульные с третьего экипажа добрались до балкона третьего этажа, разбили оконное стекло и попали в квартиру.
"Уже через несколько секунд 36-летний гражданин был в наручниках. После этого полицейские убедились, жизни и матери с ребенком ничто не угрожает", - говорится в сообщении.
Для выяснения подробностей дела все участники инцидента доставлены в отделение полиции.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция
- ТИК в Мариуполе: информационных материалов нет, но это никого не ущемляет
- Как главный радикал Украины в Мариуполе фестивалил
- В день выборов мариупольские суды остались без работы
- В Мариуполе пропали 100 бюллетеней
- Итоги выборов в Мариуполе: cенсаций не ожидается
- Сенсационные итоги выбров в Мариуполе: Почти 20% избирателей проголосовали против всех
- Патрульные задержали жителя Мариуполя, который угрожал задушить жену и 7-летнего ребенка18:07
- В Славянск привезли гуманитарную помощь от жителей Западной Украины16:37
- Под Мариуполем БТР переехал "ВАЗ". Есть пострадавшие14:50
- Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс13:47
- Журналист: «Ликвидации Плотницкого и Захарченко можно ожидать в любой момент»10:27
- В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ21:50
- На Луганщине неизвестный забросал гранатами магазин и частный дом21:30
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров" 21:10
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе20:30
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Ассоциация с ЕС: в Украине готовят новую реформу18:25
- Патрульные задержали жителя Мариуполя, который угрожал задушить жену и 7-летнего ребенка18:07
- Теракт в мечети Нигерии: смертник унес с собой пятеро жизней17:50
- 11 симптомів, які вказують на хвороби серця17:31
- Мосийчук: Появляются подтверждения, что за покушением стоит Россия17:15
- Украина проиграла Коломойскому миллионы долларов16:57
- Соцопрос помог узнать об отношении россиян к Украине16:45
- В Славянск привезли гуманитарную помощь от жителей Западной Украины16:37
- Кабмин Украины предлагает обязать проживающего с ребенком родителя сообщать адрес другому16:30
- Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников16:14
- 11 симптомів, які вказують на хвороби серця17:31
- Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников16:14
- Що робити якщо заважає родимка?14:00
- Сумасшедший штрафной опозорил Динамо в матче против Карпат12:10
- Чому варто пити каву лише з цукром?09:29
- О влиянии сотовых телефонов на мозг08:55
- «Денежная бутылка»: делаем сильный талисман на прибыль своими руками08:05
- Как избавить овощи и фрукты от всех пестицидов07:55
- Как работают «гормоны счастья»07:10
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?