Патрульные задержали жителя Мариуполя, который угрожал задушить жену и 7-летнего ребенка

30.10.2017 18:07

Патрульные полицейские задержали жителя Мариуполя, который, по словам очевидцев, пытался задушить жену и 7-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Фейсбуке.



Патрульные прибыли на место вызова, где их под подъездом встретила заявительница.



"Женщина объяснила, что ее подруге позвонил муж и угрожал задушить их 7-летнюю дочь, причем ребенок на тот момент находился в квартире с отцом. На глазах у подруги мужчина просто за волосы затащил свою жену в подъезд", - говорится в сообщении.



При этом из окна квартиры на третьем этаже звучали детские крики о помощи. Патрульные попытались через окно и двери пообщаться с гражданином и уговорить его отпустить жену с дочкой. Однако мужчина не шел на контакт и запретил своим заложникам приближаться к окнам, чтобы правоохранители могли убедиться, что с ними все в порядке.



В связи со сложившейся ситуацией полицейские приняли решение попасть в квартиру через балкон.



Пока один экипаж остался у входной двери, второй контролировал ситуацию со двора, а патрульные с третьего экипажа добрались до балкона третьего этажа, разбили оконное стекло и попали в квартиру.



"Уже через несколько секунд 36-летний гражданин был в наручниках. После этого полицейские убедились, жизни и матери с ребенком ничто не угрожает", - говорится в сообщении.



Для выяснения подробностей дела все участники инцидента доставлены в отделение полиции.

Источник: http://www.ostro.org