- Под Мариуполем БТР переехал "ВАЗ". Есть пострадавшие14:50
- Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс13:47
- Журналист: «Ликвидации Плотницкого и Захарченко можно ожидать в любой момент»10:27
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров" 21:10
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе20:30
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе17:30
- В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития17:10
- В «ДНР» УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ТОРГУЮТ С ИСПАНИЕЙ, ИТАЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ16:50
- Суицид или трагическая гибель? В Донецкой области пригородный поезд насмерть сбил мужчину: полиция пытается установить его личность 16:30
Под Мариуполем БТР переехал "ВАЗ". Есть пострадавшие
В пятницу, 27 октября, в 16:42 на автодороге между Пищевиком и Гнутово произошло ДТП с участием военных. Здесь столкнулись БТР и гражданский автомобиль "ВАЗ".
Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия.
"БТР просто переехал "Жигули". Было столько крови, люди лежали на земле, - рассказывают очевидцы. - Скорее всего, был смертельный исход".
Как удалось узнать 0629 в "скорой помощи", в ДТП пострадали 2 человека - 61-летний водитель и 80-летняя пассажирка. У мужчины тупая травма живота, перелом таза, ушиб грудной клетки. Женщина получила черепно-мозговую травму, закрытый перелом плеча и другие травмы. Пострадавшие госпитализированы в горбольницы Мариуполя. По предварительной информации, один из пострадавших скончался в больнице.
Еще одно ДТП произошло в субботу, 28 октября. В 14:11 в Пищевике военный внедорожник столкнулся с легковым автомобилем "Шевроле". В ДТП пострадал 64-летний пассажир легковушки. Он был госпитализирован в 4 горбольницу.
Напомним, утром в четверг, 26 октября в районе с. Криничное Никольского района произошло ДТП. Во время следования на боевые позиции по распоряжению зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «ОСА» врезался в мотороллер. В результате водитель транспортного средства, мужчина 1967 года рождения, погиб.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, ДТП, БТР
- Под Мариуполем БТР переехал "ВАЗ". Есть пострадавшие14:50
- Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс13:47
- Журналист: «Ликвидации Плотницкого и Захарченко можно ожидать в любой момент»10:27
- В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ21:50
- На Луганщине неизвестный забросал гранатами магазин и частный дом21:30
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров" 21:10
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе20:30
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе17:30
- В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития17:10
- Живьем съели мозги: ученые поражены странной гибелью кровожадных акул15:09
- Под Мариуполем БТР переехал "ВАЗ". Есть пострадавшие14:50
- В России появился еще один претендент на пост президента (ВИДЕО)14:40
- В Таиланде похоронили короля, скончавшегося год назад14:30
- Давний замысел Путина хотят воплотить в Европе, процесс запущен14:20
- ЗАЗ будет выпускать корейские тракторы14:10
- Що робити якщо заважає родимка?14:00
- Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс13:47
- Порошенко подписал закон о ратификации протоколов к Европейской конвенции по правам человека13:30
- Фильм о героях АТО неожиданно покорил международный фестиваль13:15
- Що робити якщо заважає родимка?14:00
- Сумасшедший штрафной опозорил Динамо в матче против Карпат12:10
- Чому варто пити каву лише з цукром?09:29
- О влиянии сотовых телефонов на мозг08:55
- «Денежная бутылка»: делаем сильный талисман на прибыль своими руками08:05
- Как избавить овощи и фрукты от всех пестицидов07:55
- Как работают «гормоны счастья»07:10
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- "Мама не знает, что у меня рак": как работает паллиативная помощь в Украине13:10
- Генерал Романенко: Путин дрогнул, но его войска тренируются захватывать Украину11:30
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе