Под Мариуполем БТР переехал "ВАЗ". Есть пострадавшие

30.10.2017 14:50

В пятницу, 27 октября, в 16:42 на автодороге между Пищевиком и Гнутово произошло ДТП с участием военных. Здесь столкнулись БТР и гражданский автомобиль "ВАЗ".

Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия.

"БТР просто переехал "Жигули". Было столько крови, люди лежали на земле, - рассказывают очевидцы. - Скорее всего, был смертельный исход".

Как удалось узнать 0629 в "скорой помощи", в ДТП пострадали 2 человека - 61-летний водитель и 80-летняя пассажирка. У мужчины тупая травма живота, перелом таза, ушиб грудной клетки. Женщина получила черепно-мозговую травму, закрытый перелом плеча и другие травмы. Пострадавшие госпитализированы в горбольницы Мариуполя. По предварительной информации, один из пострадавших скончался в больнице.

Еще одно ДТП произошло в субботу, 28 октября. В 14:11 в Пищевике военный внедорожник столкнулся с легковым автомобилем "Шевроле". В ДТП пострадал 64-летний пассажир легковушки. Он был госпитализирован в 4 горбольницу.

Напомним, утром в четверг, 26 октября в районе с. Криничное Никольского района произошло ДТП. Во время следования на боевые позиции по распоряжению зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «ОСА» врезался в мотороллер. В результате водитель транспортного средства, мужчина 1967 года рождения, погиб.

Источник: https://www.0629.com.ua