В Славянск привезли гуманитарную помощь от жителей Западной Украины

30.10.2017 16:37

Жители Западной Украины передали собранный ими урожай в качестве гуманитарной помощи жителям прифронтовой зоны Донбасса, сообщает ИА «Вчасно».

С начала войны жители Западной Украины жертвуют свой урожай и отправляют фуры с овощами и консервацией в Донецкую область.

Как сообщают волонтеры благотворительного проекта FrontLineHelp, многие люди собственными руками собирают и передают помощь на восток.

«Много разных людей из села выращивали на своих огородах эти овощи, — рассказал Дмитрий Назаренко, директор центра для переселенцев «Добрая Весть» в Славянске, — кто-то приносил в пакете, а кто-то в мешке. Вскладчину наполняются машины и их отправляют в Донецкую область».

Благодаря такой помощи переселенцы из Славянска и жители прифронтовых городов получили на зиму картофель. Также в прифронтовых поселках с начала войны действует проект «Накорми голодного», где малоимущие люди регулярно получают горячие обеды.