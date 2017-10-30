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Архив - Донецкая область

В Славянск привезли гуманитарную помощь от жителей Западной Украины

30.10.2017 16:37
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В Славянск привезли гуманитарную помощь от жителей Западной Украины

Жители Западной Украины передали собранный ими урожай в качестве гуманитарной помощи жителям прифронтовой зоны Донбасса, сообщает ИА «Вчасно».
С начала войны жители Западной Украины жертвуют свой урожай и отправляют фуры с овощами и консервацией в Донецкую область.
Как сообщают волонтеры благотворительного проекта FrontLineHelp, многие люди собственными руками собирают и передают помощь на восток.
«Много разных людей из села выращивали на своих огородах эти овощи, — рассказал Дмитрий Назаренко, директор центра для переселенцев «Добрая Весть» в Славянске, — кто-то приносил в пакете, а кто-то в мешке. Вскладчину наполняются машины и их отправляют в Донецкую область».
Благодаря такой помощи переселенцы из Славянска и жители прифронтовых городов получили на зиму картофель. Также в прифронтовых поселках с начала войны действует проект «Накорми голодного», где малоимущие люди регулярно получают горячие обеды.



Теги: Донбасс, Славянск, гуманитарная помощь, Западная Украина
 
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