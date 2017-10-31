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«Без нашего согласия никаких сил ООН на Донбассе не будет", - главари боевиков отреагировали на заявление Волкера
Реакция главарей боевиков на реплику спецпредставителя США по Украине Курта Волкера была предсказуемой, сообщают fakty.ua.
«Полпреды ДНР и ЛНР» на переговорах Контактной группы в Минске Денис Пушилин и Владислав Дейнего выступили с совместным заявлением. Накануне спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что мнение «ДНР» и «ЛНР» в вопросе размещения миротворцев на Донбассе значения не имеет. Это возмутило боевиков.
«Без нашего согласия никаких сил ООН на Донбассе не будет. Наше согласие можно получить путем переговоров в Контактной группе, где мы полноправно представлены, — истерили Пушилин и Дейнего. — Если мистер Волкер хочет избежать провала своей миссии, он может обратиться в Контактную группу. Мы рассмотрим его предложения и подумаем, насколько его идеи соответствуют интересам «ДНР» и «ЛНР».
После этого они пошли вообще вразнос, заявив, что Волкер мог сказать такое, так как «видимо, не успел ознакомиться с подлинниками Минских соглашений»: «Мы вышлем мистеру Волкеру копии Минских документов». «ДНР и ЛНР и впредь будут участвовать во всех переговорах по мирному урегулированию, хочет этого Волкер или не хочет», — завершили свой комментарий боевики.
Теги: США, Донбасс, ООН, ДНР, ЛНР, боевики, миротворцы, Минские договоренности
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